Deuren Winterhallen in kerstvakantie extra vroeg open voor maximaal schaatsplezier: “Schaatspiste blijkt nu al gigantisch succes”

Afgelopen weekend werd de 2.500ste schaatser geteld op de schaatspiste in de Markthal in Overijse. Daar vindt al sinds 23 november de Winterhallen plaats. In de kerstvakantie zal er ook nog heel wat geschaatst kunnen worden. “Want de vraag is enorm groot”, zegt Dirk Van Tilt van EvenementO. “Dat het zo’n groot succes is, is te danken aan de kwaliteit van onze ecologische schaatsbaan. Dat gaat blijkbaar rond als een lopend vuurtje, waardoor we nu al een pak schaatsers over de vloer krijgen.”

En in de kerstvakantie belooft dat aantal dus nog fors toe te nemen, zeker nu blijkt dat de organisatoren de openingsuren fors uitbreiden. “We gaan alle weekdagen in de namiddag de deuren open gooien om 14 uur”, verduidelijkt Van Tilt. “Ook 24 en 31 december kan je in de namiddag nog komen schaatsen en in een gezellig hoekje komen genieten van drankjes en hapjes. We zijn ook nog snel aan het bekijken of we nog schaatslessen door een professionele coach kunnen aanbieden. En we hebben tussen Kerstmis en Nieuwjaar ook nog opmerkelijke plannen met het grote scherm, dat gaan we bekend maken op de Facebookpagina.”

Champagne Party

Op kerstavond, op Kerstdag en tijdens de oudejaarsnacht blijven de deuren van de Winterhallen dicht. “Op 1 januari starten we om 18 uur een grootse Champagne Party zodat we met een knal het nieuwe jaar goed kunnen inzetten”, aldus nog Van Tilt. “Het is al een traditie geworden, en wij hebben de capaciteit om veel vrienden te ontvangen. Onze huisdeejay Dobbel D en ook het bekende Nine 2 Five - de combinatie van een deejay uit Overijse en een violist uit Huldenberg - zullen zorgen voor de betere feestsoundtrack.”

De Winterhallen blijven nog tot 8 januari open in de Markthal in Overijse. Daarna volgt een evaluatie, maar nu al weten de organisatoren dat die positief zal zijn. “We hebben een zeer breed publiek kunnen warm maken en de verenigingen die kwamen helpen, hebben tot nu toe een geweldige tijd gehad. Ondertussen merken we interesse voor het Winterhallen-project uit andere gemeenten en steden. We bekijken volgend jaar wel wat we daarmee kunnen doen”, besluit Dirk Van Tilt.

