‘Den Trek’ en Keizer Karelfeesten vallen uitzonderlijk samen: “Niet 4 maar 8 euro deze keer”

Terlanen Kleinste gehucht van Overijse organi­seert groots mossel­feest

Hoewel Terlanen, het kleinste gehucht van Overijse, slechts 650 inwoners telt, werd er dit weekend maar liefst 1.200 kilogram mosselen geserveerd op het jaarlijkse mosselfestijn van de Koninklijke Fanfare Sint Michaël, een traditie die al 80 jaar bestaat. Ook wie geen fan is van mosselen, kon terecht in bezoekerscentrum Den Turf in Terlanen. De organisatie bakte met plezier 320 steaks voor de vleeseters.

1 augustus