Dealer klapt dicht wanneer politie zijn gsm bekijkt

Brussel Brussels Gewest promoot talenken­nis en digitale technolo­gie in beroepsge­richt onderwijs

Brussels minister-president Rudi Vervoort lanceert een projectoproep om de talenkennis in het beroepsgericht onderwijs te bevorderen, digitale technologie in de scholen te stimuleren en het schoolverzuim te bestrijden. Er is een budget van 150.000 euro voorzien.

10 maart