De Kerselaar neemt splinternieuwe minibus in gebruik

Brussel Lous and The Yakuza krijgt Bronzen Zinneke

Artieste Marie-Pierra Kakoma (26), alias Lous and the Yakuza, kreeg gisterenavond in de AB een Bronzen Zinneke overhandigd van minister Sven Gatz (Open-VLD), bevoegd voor het Imago van Brussel. De award wordt steeds overhandigd aan Brusselaars die het Gewest in de kijker zetten.

8 februari