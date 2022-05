Dankzij wens in de wensboom heeft Overijse eerste regenboogzebrapad

Brussel EK veldlopen 2023 gaat door in Brussel

In december 2022 strijkt het EK veldlopen eerst nog in het Italiaanse Turijn neer. Een jaar later is Brussel aan de beurt. België was de enige kandidaat om het EK in 2023 te organiseren en kreeg vrijdag groen licht op de ‘council meeting’ van European Athletics. Het EK wordt een samenwerking tussen Belgian Athletics en evenementenbureau Golazo.

