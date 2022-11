Daan stelt nieuwe album ‘The Ride’ voor in platenzaak

Brussel RESTOTIP. Verfijnde gerechten, matching cocktails en een warm interieur bij Tatar in Elsene

Net de deuren geopend in de hippe Kasteleinswijk in Elsene, en nu al een uitzonderlijk succes. Restaurant Tatar is volledig gewijd aan, u raadt het, tartaar, in al zijn vormen en smaken. Chef Luca Termine (26) en eigenaar Benjamin Homsy (29) laten verfijnde gerechten, cocktails en een warm interieur moeiteloos in elkaar overvloeien.

