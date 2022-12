Cannabisteler blijft met gelukje uit handen van gerecht: “Zat in de andere wagen”

De politie kwam de plantage in het voorjaar van 2022 op het spoor toen ze een woonstcontrole uitvoerde bij een nieuwe inwoner. De man was niet thuis, maar de wijkagent stelde wel vast dat alle ramen van de woning afgeplakt waren, en dat er een doordringende cannabisgeur hing. Bij de huiszoeking die daarop volgde, stootte de politie op 270 cannabisplanten, verdeeld over twee kweekruimtes. In de woning werden ook facturen aangetroffen op naam van de nieuwe bewoner. Analyse van de ANPR-camera’s leert dat de man net op de dag van de interventie naar Nederland was gereden. Toen zijn wagen de volgende dag opnieuw opdook op de ANPR-camera’s, kon de politie dat voertuig onderscheppen.