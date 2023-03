Brandweer gaat oefenen in leegstaand gebouw tegenover woonzorgcentrum Mariëndal

Brussel mobiliteit start nieuwe campagne rond veilig gebruik deelsteps

De populariteit van deelsteps blijkt in Brussel nog steeds in stijgende lijn te gaan. Dat gaat echter gepaard met een toename in ongevallen. Tussen de lente van 2021 en die van 2022 verdrievoudigde dat aantal. Daarom lanceerde Brussel Mobiliteit de sensibiliserings-campagne ‘Haal je stepbrevet’, met tips over veilig gebruik.