Blaast eerste Koningsschieting sinds interbellum wipschieten in Terlanen nieuw leven in? “We willen er jaarlijkse traditie van maken”

Het is eigenlijk per toeval dat het wipschieten komend weekend terugkeert naar Terlanen, op het voormalige voetbalveld recht tegenover café De Sportman. “Met de Koninklijke Fanfare Sint Michaël waren we op zoek naar foto’s voor de samenstelling van een boek over de geschiedenis van onze vereniging”, zegt Leo Van den Wijngaert, voorzitter van de fanfare en cultuurschepen in Overijse. “Tijdens die zoektocht botsten we plots op foto’s van leden van de Sint-Sebastiaansgilde die in stoet richting de wip trokken. Die vereniging werd in 1713 opgericht, maar de meest recente foto’s die teruggevonden werden dateren van 1933. Vermoedelijk door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd de werking wat later stilgelegd. Bij het zien van de foto’s ontstond vrijwel meteen het idee om het wipschieten nieuw leven in te blazen. Aangezien één van de leden van de fanfare de sport regelmatig in Leefdaal beoefent, ging de bal snel aan het rollen.”

IJsezwaaiers

De muziekvereniging kreeg de steun van de dorpsraad, waarna ook andere verenigingen en de gemeente mee op de kar sprongen. Met als resultaat dat in Rotselaar een staande wip gehaald werd en op het oude voetbalterrein in de Leuvensestraat in Terlanen geplaatst werd. Komende zaterdag wordt de eerste Koningsschieting gehouden. “Om 11 uur verzamelen we aan het kerkplein, waarna we in stoet en onder begeleiding van de Koninklijke Fanfare Sint Michaël en de vendeliers van de ‘IJsezwaaiers’ naar het A. Michielsplein trekken”, aldus nog Van den Wijngaert. “Daar wordt het schepencollege opgepikt, om vervolgens opnieuw in stoet naar de schuttersweide in de Leuvensestraat te trekken. De leden van het schepencollege mogen er eens proeven van de sport, waarna de Koningsschieting om 12.45 uur van start gaat. Momenteel tellen we zowat vijftien deelnemers.”

Volledig scherm Tot voor het interbellum was het wipschieten een traditie in Overijse. Het was steeds een groot feest, met een optocht door de straten. © rv

Cultuur in je buurt

Van den Wijngaert hoopt dat met de eerste Koningsschieting een jaarlijkse traditie terugkeert. “Daarom maakt dit evenement ook deel uit van het ‘Cultuur in de buurt’-project van de gemeente”, legt hij uit. “Met dat project proberen we als gemeente evenementen te ondersteunen in de hoop dat ze blijvend zijn. Dat is onder meer met de Keizer Karelfeesten in Tombeek gelukt, maar ook met De Langste Tafel. Het zou leuk zijn moest ook het wipschieten op die manier opnieuw een plek krijgen in Overijse. Uiteraard zullen we hiervoor wel enkele trekkende verenigingen moeten vinden.”

Met de Koningsschieting in Terlanen is Overijse al de tweede gemeente in onze regio die in korte tijd het wipschieten laat opleven. Net voor de zomer bliezen enkele jongeren de teloorgegane wipschuttersclub Sint-Hubertus in Tervuren nieuw leven in. Met succes, want elke woensdag kan iedereen er gratis komen deelnemen aan de open training. Ondertussen werd er zelfs een clubhuis opgericht.

