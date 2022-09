Bewoners Waversesteenweg staan voor een raadsel: verschillende gevels besmeurd met mysterieus goedje

voetbal Tom Van Dyck en Tempo Overijse liggen uit de Beker van België: “We hebben een prachtig parcours afgelegd”

De vijfde ronde is het eindstation geworden voor Tempo Overijse in de Beker van België. KSC Lokeren-Temse was zondagnamiddag met het kleinste verschil (1-0) te sterk. Toch mochten de Overijsenaren met opgeheven hoofd het veld verlaten, want ze hebben er een meer dan degelijk bekerparcours opzitten.

29 augustus