Bewoners van De Kerselaar krijgen langverwachte eerste vaccins: “Ze snakken zo naar een knuffel en het weerzien met hun ouders”

Een eerste groep gevaccineerde bewoners wandelt het plein op. Het is de leefgroep van begeleidster Christine Dejaeger (59). “Iedereen is zo blij dat ze het eerste spuitje mochten ontvangen. Binnenkort het tweede en dan kunnen we eindelijk versoepelen.” Als de bewoners aan het woord zijn, horen we vooral hoe ze hun familie missen, weer met iedereen samen aan tafel willen kunnen eten en snakken naar een knuffel. “Normaal is er ook tussen bewoners en begeleiders veel contact. Helpen met douchen, verzorgen, eens een knuffel geven. Die afstand houden terwijl de nood aan hulp natuurlijk blijft, is moeilijk. We zijn dus heel gelukkig met de prik. Sommige bewoners zagen hun ouders amper of zelfs niet, gezien die zelf al in de leeftijdcategorie 65+ zitten en soms in woonzorgcentra verblijven.”