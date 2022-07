Ben je tussen 6 en 18 jaar en een echte boekenliefhebber? Doe mee met De Leesjury!

In de Druivenstreek zijn er vijf leesgroepen voor de volgende leeftijden 6+, 8+, 10+, 12+, 14+ en 16+. Tussen oktober en april komt elke groep vier keer samen met een begeleider. Deze bijeenkomsten vinden plaats in Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse of Tervuren. Op het einde van elk seizoen kiest iedere groep hun favoriete boeken uit en dat wordt afgesloten met een feestje. Nadien worden alle stemmen van heel Vlaanderen verzameld en geteld. Ben je geïnteresseerd, dan schrijf je je best gauw in, want plaatsen zijn beperkt. Deelnemen kost niets!