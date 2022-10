Begijntjesbad in herfstvakantie weer wat vaker open

Elsene Bewoonster naar ziekenhuis na apparte­ments­brand in Elsene

In de Brusselse gemeente Elsene heeft zaterdagavond een brand gewoed in een appartementsgebouw aan de Vleurgatsesteenweg. Daarbij zijn twee gewonden gevallen, van wie er één moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. Twee huisdieren lieten het leven in de brand. Dat meldt de Brusselse brandweer.

16 oktober