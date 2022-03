Begijntjesbad avond dicht door te lage chloorwaarden

Het zwembad van Overijse kampt al geruime tijd met personeelstekort. Daardoor stonden zwemmers de voorbije weken al meermaals voor een gesloten deur. Dinsdagavond gingen de deuren opnieuw vroegtijdig dicht, al was dat voor één keer niet door een tekort aan redders. “Maar de chloorwaarden waren te laag”, zegt burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA). “De oorzaak daarvan is echter niet gekend.”

Woensdagochtend was het euvel verholpen, al bleven de deuren ook toen dicht. “Ditmaal wel door een tekort aan redders”, aldus nog Lenseclaes. “Onze redderscursus is inmiddels afgelopen en komend weekend staan de examens gepland. We hopen dat we binnenkort dus extra redders – vaste of jobstudenten – in dienst kunnen nemen.”