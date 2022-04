Begijntjesbad alweer dicht vanaf maandag door te weinig personeel “Maar beterschap is niet ver af meer”

Overijse En toen ging het Begijntjes­bad nog wat vaker dicht: tekort aan redders breekt zwemmers zuur op

Wie de komende weken baantjes wil trekken in het zwembad van Overijse checkt op voorhand maar beter even de openingsuren. Door het aanhoudend personeelstekort is de gemeente genoodzaakt om het Begijntjesbad nog wat minder vaak te openen. En dat al zeker tot en met de paasvakantie. Burgemeester Inge Lenseclaes betreurt dat, maar hoopt op beterschap zodra de redderscursus afgelopen is.

7 maart