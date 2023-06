Beachvolleybal centraal op tropische editie van Tropiscala

65.000 festival­gan­gers genieten met volle teugen van zon, sfeer en heerlijke vibes: “De ideale aftrap van het festival­sei­zoen”

Heerlijke vibes, zwoele temperaturen en veel zon. In het Brusselse Ossegempark, in de schaduw van het Atomium, loste Couleur Café opnieuw alle verwachtingen in. Bijna 65.000 bezoekers - zowel nieuwelingen als anciens - genoten van de zachte beats. “Ik moet al twee gebroken benen hebben om niet naar hier te komen”, verwoordt vaste klant Elina het lachend.