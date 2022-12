Al voor elfde (!) keer in anderhalf jaar tijd woelen everzwijnen tuin van Hilaire (89) om: “Schade is zo groot dat ik zelf niets kan herstellen”

OverijseDe tuin van de 89-jarige Hilaire Vloebergh uit Overijse is deze week al voor de elfde keer in amper anderhalf jaar tijd omgewoeld door everzwijnen. De vorige keren kon hij de schade zelf herstellen, maar deze keer maakten de dieren putten tot een halve meter diep en moet hij een tuinwerker optrommelen. “Het mag nu weleens gaan stoppen”, klinkt het. Natuur en Bos laat weten dat er recent enkele dieren in de buurt geschoten werden.

Hilaire Vloebergh krabt zich in de haren wanneer hij de schade aan zijn tuin achter zijn woning in de Abstraat in Overijse overschouwt. Everzwijnen hebben er in de nacht van donderdag op vrijdag een ware ravage aangericht. Op een oppervlakte van zowat vijftien vierkante meter is de hele tuin omgewoeld. Nochtans is Hilaire wel wat gewoon, want het was deze week al de elfde keer in anderhalf jaar tijd dat everzwijnen zijn tuin vernielden. “Maar nu is de schade gigantisch”, treurt de 89-jarige man. “Het is ongelooflijk hoe diep de dieren gegraven hebben. Op sommige plaatsen zijn putten tot een halve meter diep. Daar waar ik de vorige keren de putten zelf kon dichten, zal ik nu een tuinwerker moeten inschakelen. Op mijn leeftijd krijg ik dit alles namelijk niet meer eigenhandig hersteld.”

Jagers

Dat de everzwijnen zijn tuin ondertussen al elf keer in amper anderhalf jaar tijd vernielden, baart Hilaire zorgen. “We wonen hier sinds 1983 en tot anderhalf jaar geleden hadden we nooit problemen met everzwijnen. Onze tuin, die niet omheind is, grenst aan een weide en verderop ligt een bos. De everzwijnen komen regelmatig naar de tuinen op zoek naar eten. Ook bij buren, waaronder mijn zus, is het regelmatig prijs. Of ik maatregelen zal nemen? Ik hoor van buren dat ze al een omheining geplaatst hebben, maar blijkbaar slagen de everzwijnen erin om zich onder de draad door te wringen. Ik weet dus niet wat ik moet doen. Ik hoop dat jagers ingeschakeld worden zodat de everzwijnenpopulatie verminderd kan worden.”

Volledig scherm De schade in de tuin in de Abstraat is aanzienlijk. © Dieter Nijs

Burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA) is op de hoogte van de problematiek in de Abstraat, maar ook elders in haar gemeente zorgen everzwijnen af en toe voor overlast. “We vragen gedupeerden om contact op te nemen met het Agentschap Natuur en Bos. Zij kunnen actie ondernemen.”

Volgens Patrick Huvenne van Natuur en Bos zijn er de voorbije weken enkele everzwijnen geschoten in de (ruime) omgeving van de Abstraat. “En ook de komende weken staan nog enkele jagersacties op de planning”, vertelt hij. “Maar zo’n jacht in bewoond gebied is niet evident. Elke situatie is anders en de werkwijze moet op voorhand geanalyseerd worden. Het is daarbij niet de bedoeling om zoveel mogelijk everzwijnen te doden, maar wel om te voorkomen dat de populatie blijft groeien. We weten dat everzwijnen zich snel voortplanten, dus dergelijke acties zijn wel nodig.”

Drie elektrische draden

Voorts heeft Huvenne ook tips voor omwonenden die regelmatig schade aan hun tuin hebben door de everzwijnen. “Want wilde dieren zijn niemands eigendom, dus is elke eigenaar verantwoordelijk om zélf maatregelen te nemen. Eerst en vooral is het belangrijk dat tuinen goed omheind worden. Een gewone tuindraad kunnen de dieren gemakkelijk omhoog duwen met hun tanden. Je kan dus beter een ingegraven ursusdraad (geknoopt gaas, nvdr.) plaatsen, of drie lage elektrische draden. Bij die laatste moet je dan wel regelmatig de vegetatie maaien. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen die schade heeft, dat ook meldt. Dat kan via het e-loket op onze website.”

Meer informatie en tips via een online folder van Natuur en Bos.

Volledig scherm Hilaire overweegt nu om zijn tuin te omheinen. © Dieter Nijs

