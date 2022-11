Aanleg fietspaden Vuurgatstraat nu écht van start: alle doorgaand verkeer verboden

Tijdens die eerste fase is alle doorgaand verkeer naar en vanuit Hoeilaart niet mogelijk via de Vuurgatstraat. De omleiding loopt via de Brusselsesteenweg en de Vlierbeekberg of via de E411. Plaatselijk verkeer blijft toegelaten buiten de werkuren, indien mogelijk. Wagens worden tijdens de werken het best zoveel mogelijk buiten de werfzone geparkeerd. De delen waar niet gewerkt wordt, blijven zo lang mogelijk open voor plaatselijk verkeer. Bewoners van het Prinsendal, Schuttersdal, Riddersdal, Hertogendal en de Keizerlaan kunnen de wijk niet via de Vuurgatstraat verlaten, maar moeten dat via de Vlierbeekberg doen.