Aangereden motorrijder blijkt kroongetuige te zijn in zaak Bende van Nijvel

OverijseEnkele dagen geleden werden de inwoners van Terlanen, een deelgemeente van Overijse, opgeschrokken door een ernstig verkeersongeval. In de Bollestraat reden een wagen en een motorfiets frontaal in op elkaar. De bestuurder van de motorfiets blijkt achteraf Mark Ghekiere (67) te zijn, een vroegere kroongetuige in het dossier van de Bende van Nijvel. Mark raakte bij het ongeval zwaargewond en moest in levensgevaar naar het ziekenhuis worden gebracht. Een jaar geleden vertelde hij nog aan onze krant dat hij het vermoeden had dat een van de overvallers van de Delhaize in Overijse - waar hij op dat moment aanwezig was - een jeugdvriend van hem was.