79-jarige fietser in levensgevaar na val met fiets

Het was iets na 17 uur toen voorbijgangers een bejaarde man zwaargewond op de grond zagen liggen en de hulpdiensten belden. Die konden het slachtoffer ter plaatse succesvol reanimeren, waarna hij in levensgevaar afgevoerd werd naar het ziekenhuis. Aanvankelijk was niet duidelijk of het om een val ging of dat de man even voordien aangereden was. “Maar na verklaringen van getuigen en een buurtonderzoek bleek dat het om een spijtige val ging”, zegt korpschef van politiezone Druivenstreek Sébastien Verbeke. “Er was geen andere partij bij betrokken. Het slachtoffer is 79 jaar en was er erg aan toe.”