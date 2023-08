23e editie van Keizer Karelfeesten in Tombeek vrijdag van start: “Mis zeker de speech van de Keizer niet!”

Verdachte bestelwa­gen leidt tot ontmante­ling cannabis­plan­ta­ge

Vier mensen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 36 maanden omdat ze betrokken waren bij een cannabisplantage in Overijse. Slechts één van de vier verdachten was aanwezig, een twintigjarige man die op de plantage zelf was opgepakt. De andere drie lieten verstek gaan.