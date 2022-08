2 jaar was hij uit het onderwijs, maar nu keert Peter Van den Berge terug als directeur in het GITO: “Enorme uitdaging”

Overijse Overijse organi­seert na 90 jaar opnieuw het Konings­schie­ten met optredens en barbecue

Het is een oude traditie die opnieuw tot leven komt: het koningsschieten of schuttersfeest om het met een andere benaming te zeggen. Het is een feest van volksvermaak, georganiseerd door een schuttersgilde. Na meer dan 90 jaar organiseert de dorpsraad in samenwerking met de gemeente Overijse op 10 september nog eens zo’n schuttersfeest. Je kan deelnemen aan de schieting en wie weet word je wel de eerste koning of koningin van het feest.

12 augustus