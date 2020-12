12-tal peuters op straat nadat crèche deels sluit wegens personeelstekort: Kind en Gezin voert onderzoek naar Het Zonnetje

Leuven Vlaams-Bra­bants gouverneur overlegt met politie en parketten over eindejaars­pe­ri­o­de, maar “geen extra controles want we kunnen geen extra blauw toveren”

10 december Maandag zit Vlaams-Brabants gouverneur Jan Spooren samen met de politiezones en de parketten over de handhaving tijdens de eindejaarsperiode. Toch zal er niet extra gecontroleerd worden. “Simpelweg omdat de handhaving in Vlaams-Brabant al streng is en bovendien kunnen we geen extra blauw toveren”, aldus Spooren.