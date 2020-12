Zoektocht met drone naar gewonde wolf levert niets op: “We denken dat het dier weer naar huis is”

OudsbergenEr is de hele voormiddag gezocht naar een gewonde wolf in Oudsbergen, die eerder om 6.30 uur was aangereden aan de Weg naar Zwartberg. De politie reed er toevallig achter en zag de wolf in de berm liggen, waarna het dier weg mankte. Een warmtedrone en speurhonden vonden helaas geen wolf terug, wat er ook op kan wijzen dat het weer richting nest liep. “Op deze manier raken we al onze wolven kwijt", waarschuwt Jan Loos van vzw Welkom Wolf.

Het was rond 6.30 uur dat een bestuurder niet meer kon uitwijken voor een overstekende wolf. Een politiecombi die er toevallig achter reed, kon net uitwijken maar een tweede achterligger raakte het dier ook. “Een politieagent zag de wolf effectief in de berm liggen en even op adem komen", zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum. “Niet veel later kroop het dier op eigen kracht recht en liep de velden in, verdwijnend in de mist."

Het Agentschap Natuur en Bos en het Natuurhulpcentrum snelden ter plaatse om meteen een zoekactie op poten te zetten. Daarbij werd gebruikgemaakt van een warmtedrone van de politiezone CARMA. Een zoektocht vanuit de lucht leverde na het vinden van een enkele hazen en een ree, niet veel meer op.

Het is al de derde keer in korte tijd dat er een wolf wordt aangereden. In Hechtel-Eksel reed begin oktober een bestuurder een wolf dood. Hij gaf zich enkele dagen later aangeslagen aan bij de politie. Hij verklaarde dat hij dacht dat hij een ree had geraakt. Een week later werd opnieuw in Limburg een wolvenwelp aangereden in Opglabbeek. Het ging toen om een jong vrouwtje, waarschijnlijk één van de drie nog overgebleven welpen van Noëlla en August.

Ecorasters

Bij Welkom Wolf vrezen ze dat de Vlaamse wegen nog meer wolven zullen doden. “We roepen de Vlaamse overheid op om deze Russische roulette te stoppen door het ontsnipperingsplan dat er al is, versneld uit te voeren. In afwachting zouden al wat kleinere acties ondernomen kunnen worden, zoals het plaatsen van ecorasters die wolven en andere dieren leiden naar nieuwe, bescheiden tunnels op gekende oversteekplaatsen. De uitvoering van die eenvoudige maatregelen hoeft geen jaren in beslag te nemen. Je kan simpele betonnen kokers in de grond steken en alsnog dieren veilig laten oversteken.”

In Oudsbergen wordt momenteel gezocht naar een gewonde wolf. © Marco Mariotti