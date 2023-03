Zijn de huurprijzen in Oudsbergen bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Eerste fietsbrug over Noord-Zuidverbin­ding geopend in Houthalen-Helchteren: “Eíndelijk een veilige oversteek”

De fietsbrug over de Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren is zondagochtend officieel geopend. Er is 5 miljoen euro in geïnvesteerd. “De Grote Baan oversteken is nu voor fietsers en voetgangers niet langer een gevaarlijke opgave, maar een aangename ervaring”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.