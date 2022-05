Zeldzame wulpjes uitgebroed in Natuurhulpcentrum

“Een drietal weken geleden kregen we van Natuurpunt de vraag of we de eitjes van de wulpen konden uitbroeden. We hebben daarvoor al twee jaar een vergunning. Toen ze binnen kwamen, hebben we ze vervolgens in de broedkast gelegd”, legt Nijs uit. “Deze wulpjes zijn er afgelopen woensdag uitgekomen. Ze zijn inmiddels opgedroogd en zien er goed uit. We moeten nu afwachten of alles goed blijft verlopen. Zo moeten ze weldra ook beginnen eten.”