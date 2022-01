“Ze spraken nog over seks in de bosjes, tot de stemming plots omsloeg": man (22) probeert ex te wurgen tijdens wandeling

Beklaagde en slachtoffer hadden een relatie van anderhalf jaar achter de rug. “Een maand voor de feiten zijn ze uit elkaar gegaan, maar mijnheer deed er alles aan om mevrouw terug te krijgen”, schetste de aanklager voor de strafrechtbank in Tongeren. “Op 19 mei 2020 is ze naar hem teruggegaan. Een dag later ontstond er tijdens een wandeling in Oudsbergen rond 17 uur een discussie tussen de twee die escaleerde. Hij duwde haar in de bosjes, gaf haar een slag in het gezicht, scheurde haar T-shirt stuk en probeerde haar te wurgen door met zijn handen haar keel dicht te knijpen terwijl hij riep dat hij haar kapot zou maken. Dat het slachtoffer nog net op tijd om hulp kon roepen, is haar geluk geweest.”