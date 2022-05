Woning zwaar beschadigd én schoten gelost door onbekenden in Oudsbergen

Maasmechelen “Waarom zouden jonge mannen niet kunnen stijldan­sen?” Wouter en Lisa winnen goud op Belgisch kampioen­schap

Wouter Jacobs en Lisa Spit mogen zich sinds deze week Belgisch Kampioen 10-dans noemen. In de nationale wedstrijd tonen stijldansers hun talenten in verschillende disciplines waaronder de wals, samba, quickstep en andere Latijns-Amerikaanse dansen. Opvallend: Wouter is nog maar 19 jaar. “Ik kreeg de passie door van mijn ouders", vertelt hij.

