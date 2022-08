Wolven slaan opnieuw toe, kenner Jan Loos voorspelt ‘hete nazomer’: “Ze weten perféct waar onbeschermde prooien zitten”

OudsbergenDe wolven zijn opnieuw actief. Nadat ze zich een tijd lang gedeisd hielden, kreeg een schapenhouder uit Meeuwen donderdagochtend het bezoek van een van de wolven die drie van zijn schapen doodde. Wolvenkenner Jan Loos is niet verbaasd en verwacht dat er de komende weken nog meer onbeschermde dieren gevaar lopen. “Wie denkt dat zijn dieren geen risico lopen, zal vroeg of laat de wolven op bezoek krijgen.”

Dat de wolven in Meeuwen toesloegen, is wellicht het resultaat van een vruchteloze jacht elders in de regio. “Wolven hebben nog altijd een voorkeur voor wilde dieren. Ze jagen bijvoorbeeld op reeën en everzwijnen. Wanneer ze echter drie dagen lang deze dieren mislopen, veranderen ze van target en mikken ze op onbeschermd kleinvee. We moeten ons geen illusies maken: de wolven weten perfect waar deze dieren zitten. Ze leggen elke nacht tientallen kilometers af en kennen de regio als hun broekzak. Het is als een Excel-bestand in hun kop en ze kunnen in een tabelletje simpel aflezen waar de makkelijke prooien zitten.”

Géén ver-van-mijn-bedshow

Loos waarschuwt de veehouders zonder bescherming dan ook nogmaals expliciet: “Als je schapen, geiten of alpaca’s hebt en deze niet beschermt, dan ga je de wolven ontvangen. De grote veehouders hebben inmiddels wel hun maatregelen genomen, maar de particulieren zijn minder strikt. Ik merk ook dat mensen in pakweg Hamont, Bocholt en Bree nog altijd denken dat de wolven een ver-van-mijn-bedshow zijn, omdat deze op het militair domein wonen. Vergis je niet: ze komen wel degelijk ook tot daar. Ik voorspel een hete nazomer.”

Negende welp gespot

En die wolven zijn wel degelijk met negen welpen en niet met acht. Dat nieuws raakte bekend nadat een journalist het met eigen ogen kon vaststellen vanop de terril in Zwartberg tijdens een excursie met gids. “Bij INBO en ANB wisten we dit al twee weken. Het is klassiek dat de welpen zich in de eerste maanden niet gemakkelijk laten tellen, dat bleek ook al op de Hoge Venen. Het duurt een hele tijd voor ze allemaal samen voor de camera’s lopen. Soms glipt er eentje achter door en kan je deze welp ook niet tellen. Ze zijn dus zeker met negen.”

Quote Uitgere­kend op een plek waar wolven oversteken, rijden wagens nu 90 per uur, terwijl 70 kilometer per uur elders in Vlaanderen overal de norm is Jan Loos, wolvenkenner

Loos maakt zich wel zorgen over de veiligheid van deze jonge welpjes. “Eind september zullen ze het militair domein verlaten en dan gaan ze ook in het verkeer komen. De helft van hen zal van de weg gemaaid worden”, vreest hij. “Ze gaan onder meer op de Noord-Zuidverbinding komen, maar ook aan de N76 en de Kazernelaan. En nu blijkt dat men op die laatste weg blijft aanmoedigen om 90 kilometer per uur te rijden. De wolven springen er gewoon over de wildroosters, hoor... En uitgerekend op een plek waar wolven oversteken, rijden wagens nu 90 per uur, terwijl 70 kilometer per uur elders in Vlaanderen overal de norm is.”

Maatregelen afdwingen

De wolvenexpert kondigt dan ook acties aan om de wolven beter te beschermen voor wagens. “De bevoegde minister moet haar verantwoordelijkheid nemen. Aan 70 kilometer per uur is het ook al een gevaarlijke situatie, maar aan 90 kilometer per uur spelen we echt Russische roulette. We gaan het hier ook niet bij laten als er niets verandert. Men heeft de verplichting om dieren te beschermen. Indien we dit niet op een beleefde manier kunnen oplossen, gaan we de maatregelen op andere wijze wel afdwingen.”

