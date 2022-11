Wolven doden twee pony’s in Meeuwen: “Ik zakte door mijn benen toen ik hen vanmorgen aantrof”

Maaseik / Dilsen-Stokkem Loslopend paard en vluchtmis­drijf tijdens drukke politien­acht

Politie Maasland had afgelopen weekend een drukke nacht van zaterdag op zondag. Om 2.18 uur was er een verkeersongeval op de Diestersteenweg, waarbij een man de bocht miste met zijn motor en tegen de schutting van een woning belandde. Hij blies positief en zag zijn motor getakeld worden. Om 3.06 uur was er een melding van een loslopend paard op de Houwstraat, dat werd gevangen en terug in zijn weide geplaatst. Om 6.29 uur was er een verkeersongeval op de Slakkenstraat in Dilsen-Stokkem. Een geparkeerd voertuig werd aangereden en de bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. De ploegen deden nazicht om het voertuig op te sporen aan de hand van het achtergelaten oliespoor. De brandweer werd gevraagd om het oliespoor op te kuisen.

31 oktober