Wolf is niet onder de indruk van kritiek en slaat opnieuw toe in Meeuwen: “Zo kunnen we toch niet bezig blijven?”

OudsbergenDe Limburgse wolf is op oorlogspad. Afgelopen zondagnacht werden al twee shetlandpony’s doodgebeten in Meeuwen, maar daarmee was de honger blijkbaar niet gestild. Dinsdagnamiddag werd een dode koe aangetroffen in Meeuwen. De kritiek op de aanwezigheid van de wolf zal daarmee nog luider klinken.

Volledig scherm De wolf sloeg opnieuw toe in Meeuwen © Mine Dalemans

De vaststelling werd nog maar recent gedaan in Meeuwen. Er is dus nog geen honderd procent zekerheid over de dader, maar alles wijst opnieuw in de richting van de wolf. “De koe was iets ouder dan een jaar. Het was de koe van mij dochters Lotte (13) en Lindsey (17)”, vertelt de eigenaar Cyriel Geussens. “We hebben vorige week nog de helft van onze gronden beschermd. Als we alle koeien naar de stallen zouden brengen, zitten ze daar werkelijk op elkaar. Zo kunnen we toch niet bezig blijven? Hebben wij geen rechten meer?”

In Limburg zit momenteel één koppel wolven, met twee jaarlingen (jonge wolven die net zijn beginnen jagen) en vijf grotere welpen. Negen in totaal dus. “Wees maar zeker, die wolf weet elk kwetsbaar dier in heel Noord-Limburg zitten”, zei wolvenkenner Jan Loos gisteren nog in de krant.

Probleemwolf

Ook burgemeester van Oudsbergen Marco Goossens (CD&V) kwam opnieuw ter plaatse. Hij uitte zich deze week nog als een tegenstander van de wolf in zijn regio. “Het dierenwelzijn in Oudsbergen komt in het gedrang, onze inwoners zijn ongerust en ik ben ervan overtuigd dat we nu van een probleemwolf kunnen spreken”, liet hij optekenen. Naast Goossens kwamen nog heel wat passanten kijken naar de nieuwe ravage die de wolf aanbracht.

Lindsey, de jonge studente die voor de koe in kwestie zorgde, was diep geëmotioneerd toen ze het beestje aantrof. “Ik was op school toen mijn mama me belde. Ze vertelde me dat er een beest was doodgebeten op onze weilanden. Toen wist ik eigenlijk al hoe laat het was. De koe was als een huisdier voor mij. Ik ben er al van kleins af aan mee bezig. Het is niet fijn om dat dier dan op deze manier hier aan te treffen.”

Ook Lindsey stelt zich vragen rond de aanwezigheid van de wolf. “Dit kan toch zo niet blijven duren. Ze moeten echt een oplossing zoeken. Elke dag slaat hij wel ergens toe en het is nu wel genoeg geweest."