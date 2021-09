Wolf eet nu ook shetlandpony’s en is steeds minder welkom

Limburg “Schattig ja, maar gevolgen kunnen dramatisch zijn”: populatie wasberen stijgt in Vlaanderen en dat is geen goed nieuws

8 september Wie een wasbeer in de tuin tegenkomt, belt best meteen naar het Natuurhulpcentrum dat het dier komt vangen. In de Ardennen zijn de schattige beestjes al jaren aan een opmars bezig en dat aantal groeit nu ook in Vlaanderen. Maar eigenlijk is dat geen goed nieuws. Hoe is de wasberenpopulatie tot stand gekomen en waarom zijn we ze beter kwijt dan rijk? Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum legt uit.