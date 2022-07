Wildwaarschuwingssysteem op N76 eind deze week in werking

Neeroeteren Expo over 200 jaar Zuid-Willems­vaart in Neeroete­ren: “Aan het kanaal komt de hele wereld samen”

De Zuid-Willemsvaart is 200 jaar en dat wordt gevierd met een varende expo. ‘Dat Wat Blijft’ vertelt bijzondere verhalen over de 122 kilometer lange Zuid-Willemsvaart en meert van 5 tot en met 11 juli aan in Neeroeteren.

6 juli