Welkom Wolf ziet aanval op 11 schapen en 4 alpaca's in Oudsbergen als ‘surplus killing’

“Een wolf doodt niet voor zijn plezier, maar het gedrag van prooidieren kan zijn jachtinstinct wel sterk stimuleren, bijvoorbeeld wanneer potentiële prooien heen en weer blijven rennen of niet eens weglopen. Op zulke momenten kan een wolf ogenschijnlijk onnodig veel slachtoffers maken in een omheinde weide. Dat gedrag is niet alleen het gevolg van instinct, maar voor een groot deel ook opportunisme. De wolf weet immers nooit wanneer hij de volgende keer zal eten. Als je dan de kans hebt om met een kleine extra inspanning een grote voorraad aan te leggen, dan doe je dat toch gewoon? Een wolf die meer prooien doodt dan hij in een keer op kan, houdt er rekening mee dat hij kan terugkeren om de rest van de voorraad aan te spreken. Alleen worden dode landbouwdieren in de praktijk snel opgeruimd,” gaat Loos verder.

“Vaak krijgen wolven zelfs nauwelijks de kans om van de gedode landbouwdieren te eten, bijvoorbeeld omdat mensen hen verstoren, waarop ze wegvluchten voor ze goed en wel konden eten. Daardoor kan het lijken alsof een wolf landbouwdieren zomaar doodt, zonder ervan te eten. Als een wolf niet of nauwelijks van een prooi heeft gegeten, dan is dat omdat hij vroegtijdig moest vluchten voor licht, geluid, een auto, een mens of een hond. Het is belangrijk te onderstrepen dat in de natuur surplus killing niet bestaat. Een kudde wilde dieren heeft immers de kans om te vluchten. Daar maken wolven telkens maar een slachtoffer, terwijl de rest ontsnapt. Surplus killing is dus een rechtstreeks gevolg van het feit dat gehouden landbouwdieren niet kunnen vluchten,” aldus Loos.