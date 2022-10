Welkom Wolf ziet aanval op 11 schapen en 4 alpaca's in Oudsbergen als ‘surplus killing’: “Het dier hoopt zo een grotere voorraad aan te leggen”

OudsbergenIn de Lierstraat in Meeuwen (Oudsbergen) is er in de nacht van maandag op dinsdag wolvenschade vastgesteld met de dood van elf schapen en vier alpaca’s. Voor Jan Loos van de vzw Welkom Wolf gaat het duidelijk om ‘surplus killing’. “Wanneer wolven kleinvee aanvallen, doden ze soms meer dieren dan ze onmiddellijk nodig hebben”, legt Loos uit. De eigenaars van de dieren waren te aangeslagen om te reageren.

“Een wolf doodt niet voor zijn plezier, maar het gedrag van prooidieren kan zijn jachtinstinct wel sterk stimuleren, bijvoorbeeld wanneer potentiële prooien heen en weer blijven rennen of niet eens weglopen. Op zulke momenten kan een wolf ogenschijnlijk onnodig veel slachtoffers maken in een omheinde weide. Dat gedrag is niet alleen het gevolg van instinct, maar voor een groot deel ook opportunisme. De wolf weet immers nooit wanneer hij de volgende keer zal eten. Als je dan de kans hebt om met een kleine extra inspanning een grote voorraad aan te leggen, dan doe je dat toch gewoon? Een wolf die meer prooien doodt dan hij in een keer op kan, houdt er rekening mee dat hij kan terugkeren om de rest van de voorraad aan te spreken. Alleen worden dode landbouwdieren in de praktijk snel opgeruimd,” gaat Loos verder.

Quote Vaak krijgen wolven zelfs nauwelijks de kans om van de gedode landbouw­die­ren te eten, bijvoor­beeld omdat mensen hen verstoren, waarop ze wegvluch­ten voor ze goed en wel konden eten. Daardoor kan het lijken alsof een wolf landbouw­die­ren zomaar doodt, zonder ervan te eten Jan Loos, Welkom Wolf

“Vaak krijgen wolven zelfs nauwelijks de kans om van de gedode landbouwdieren te eten, bijvoorbeeld omdat mensen hen verstoren, waarop ze wegvluchten voor ze goed en wel konden eten. Daardoor kan het lijken alsof een wolf landbouwdieren zomaar doodt, zonder ervan te eten. Als een wolf niet of nauwelijks van een prooi heeft gegeten, dan is dat omdat hij vroegtijdig moest vluchten voor licht, geluid, een auto, een mens of een hond.”

“Het is belangrijk te onderstrepen dat in de natuur surplus killing niet bestaat. Een kudde wilde dieren heeft immers de kans om te vluchten. Daar maken wolven telkens maar een slachtoffer, terwijl de rest ontsnapt. Surplus killing is dus een rechtstreeks gevolg van het feit dat gehouden landbouwdieren niet kunnen vluchten,” aldus Loos.

De eigenaars van de dieren wilden niet reageren op het nieuws. “Het is al erg genoeg. Beelden willen we ook niet vrijgeven", klonk het.

Oog in oog

Intussen kreeg de redactie al bezorgde meldingen binnen van verscheidene wandelaars die afgelopen weekend al twee keer in één uur oog in oog kwamen te staan met wolven. "Het gaat dan om een wolf die we op amper 10 meter van ons vandaan zagen", zegt een dame uit Helchteren die met haar hondje ging wandelen aan het park van Molenheide. "De vriendin met wie ik had afgesproken, had net ervoor een wolf voor haar wagen zien oversteken. Bij de wandeling later rond 11 uur zagen we dus weer een wolf, en een kennis van mij zag het dier blijkbaar ook rond 10 uur in hetzelfde wandelpark."

