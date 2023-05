WEER. Zwaarbewolkt in Oudsbergen vanochtend

Rampoefe­ning maakt 1.000 leerlingen warm voor zorgsector: “Dit is zoveel méér dan verzorging aan bed van zieke patiënt”

Liefst 1.000 Limburgse leerlingen uit het 5de middelbaar beleefden vandaag een spannende ochtend aan Hangar 58 in Genk. Daar vond de eerste editie van ‘Care For Limburg’ plaats, waarmee liefst 17 Limburgse zorgpartners verschillende zorgopleidingen in de schijnwerpers zetten. Dat gebeurde met workshops én een rampoefening, inclusief helikopter. “In tijden van steeds grotere tekorten in de zorgsector halen we alles uit de kast”, klinkt het. Wij beleefden de explosie van op de eerste rij.