WEER. Vanochtend kans op helder weer in Oudsbergen

“Titelmatch wordt ook een ode aan Aaron”: KRC Genk huldigt fan Aaron (24), die stierf tijdens deathride

Zondagmiddag zijn alle ogen op de voetbalwedstrijd tussen KRC Genk en Antwerp gericht. Beide ploegen kunnen nog kampioen worden. Maar hét kippenvelmoment zal misschien toch tijdens de rust plaatsvinden. Want dan brengt de thuisploeg hulde aan Aaron Delannoy (24), de sportmonitor die in april stierf na een val tijdens een deathride. “Als hij er nog was, zou hij zeker in het publiek gezeten hebben”, zegt zijn papa.