WEER. Vanochtend gedeeltelijk bewolkt weer in Oudsbergen

Duizenden inkervin­gen in Tongerse basiliek in kaart gebracht: “Penis op de muur tekenen is eeuwenoud gebruik, alleen was context ooit anders”

Duizenden opschriften en inkervingen in de muren van de Tongerse basiliek zijn in kaart gebracht in een indrukwekkend rapport. Aron BV registreerde zes maanden lang eindeloos veel boodschappen die oude Tongenaren - of anderen - er door de eeuwen heen achterlieten. “En lang niet alle tags zijn religieus geïnspireerd”, weet archeologe Elke Wesemael (46) die het onderzoek voerde in opdracht van de stad. De resultaten zijn bijzonder.