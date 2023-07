WEER. Stralend zonnig weer in Oudsbergen vandaag

Dertiger lost schot als twee mannen op zijn deur bonken: ‘Dat was om hen af te schrikken’

Een 34-jarige Tongenaar loste op 1 augustus vorig jaar een schot met zijn vuurwapen in de gang van zijn appartementsgebouw. Hij wilde twee mannen, die op zijn deur kwamen bonken, afschrikken. Dat komt de dertiger, die ook drugs in zijn woning had, nu duur te staan.