WEER. Stevige buien met fors onweer in Oudsbergen vandaag

Stippel je toekomst uit vanop achterbank van een BMW: Hogeschool PXL pakt uit met creatieve infodag

De examens zijn nog maar net gedaan maar heel wat studenten bereiden zich al voor op het nieuwe academiejaar. Vandaag kregen toekomstige studenten en hun ouders namelijk alle antwoorden op hun vragen over de (vervolg)opleidingen aan Hogeschool PXL. Eén opleiding koos wel voor een zeer creatieve aanpak: Sales support gaf uitleg op de achterbank van de nieuwste en volledig elektrische BMW. “Ons departementshoofd heeft ons uitgedaagd om op een creatieve manier aanwezig te zijn op deze infodag en daar zijn we volgens mij wel in geslaagd!”