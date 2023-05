WEER. Kans op helder weer in Oudsbergen vanochtend

Huurder (29) betrapt met wietplanta­ge na waterlek: 30 maanden cel

De bewoner (29) van een huurwoning aan de Steenkeulstraat in Dilsen-Stokkem liep in februari 2019 tegen de lamp met zijn cannabisplantage nadat een voorbijganger heel wat wegstromend water opmerkte aan het huis. De politie vond 400 planten, verdeeld over drie kweekruimtes.