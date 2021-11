Weer jonge wolvin doodgereden op grens van Peer en Oudsbergen

Opglabbeek Natuurhulp­cen­trum heeft 50 slangen in de aanbieding: “We hebben ook een python van vier meter, maar die is niet beschik­baar”

Sinds kort kan je bij het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek ook terecht om slangen en reptielen te adopteren. Het wordt immers steeds moeilijker voor het centrum om een permanente plek te vinden voor deze beestjes in dierentuinen of opvangcentra. Opvallend: in het Natuurhulpcentrum zit ook een ‘waakslang’, die werd ingezet op een wietplantage. Deze is echter niet beschikbaar voor adoptie.

