Weer jonge wolvin doodgereden op grens van Peer en Oudsbergen: Mogelijk gaat het om welp van August en Noëlla

Hasselt brengt wijkco­mités samen tijdens nieuw buurtplat­form

Hasselt wil steviger inzetten op burgerparticipatie en organiseert daarom komende dinsdag opnieuw een buurtplatform voor de wijkcomités. Buren die de handen in elkaar slaan om acties te organiseren zodat het nog gezelliger wordt in hun straat: dat horen we graag”, aldus schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen (N-VA).

8 november