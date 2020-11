Vrouw laat het leven in zware woningbrand

Hasselt Hasselaar dreigt ex ‘in stukken te snijden’ en krijgt tien maanden cel met uitstel

4 november De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een 43-jarige Hasselaar veroordeeld tot een celstraf van tien maanden met uitstel nadat hij zij ex-partner verwondde. Het koppel was achttien jaar samen, maar dit jaar liep het grondig mis. Dat gebeurde onder meer op 24 augustus dit jaar. Bij het verhoor van de politie op 27 augustus gaf de man toe dat hij met flesjes handgel naar de vrouw had gegooid, haar had geschopt en bovendien had gedreigd om haar ‘in stukken te snijden en in een zak te steken’. Van de gebeurtenissen kon het slachtoffer een geluidsfragment voorleggen. De man moet zich nu houden aan probatievoorwaarden en onder meer zijn agressieproblematiek laten aanpakken.