Vossentocht bij Natuurhulpcentrum

Maasmechelen Twintiger lokt vriend naar sporthal waar hij overvallen en beroofd wordt: “Zijn spaargeld werd overgezet op mijn rekening, maar ik wist niet wat ze van plan wa­ren”

Een 21-jarige man uit Maasmechelen kijkt op tegen een celstraf van 1 jaar met uitstel, omdat hij zijn vriend J. (21) in de val heeft gelokt. Hij nam het slachtoffer mee naar de sporthal in Maasmechelen, waar hij onder bedreiging in een zwarte auto moest stappen en zijn bankkaart en gsm moest afgeven. Eerst dacht J. dat ook zijn vriend slachtoffer was, maar later biechtte die hem in tranen op dat hij met de overvaller had samen gewerkt.

13:51