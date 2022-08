Voor het eerst op stap met de step tijdens initiatieles bij de stepclub in Oudsbergen

Maasmechelen Kasteel van Leut trekt 10.000 bezoekers tijdens eerste maand Zomerleute: “Ze kunnen bovendien zélf meebouwen aan de toekomstvi­sie van het domein”

In juli kwamen al 10.000 mensen het kasteeldomein Vilain XIIII in Leut verkennen. Toerisme Vlaanderen heeft grootse plannen met het kasteel en is dan ook tevreden met de opkomst. “Bezoekers kunnen bovendien hun toekomstvisie geven en hebben dat ook massaal gedaan. We kregen input van maar liefst 1.000 mensen”, vertelt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

15:26