Voetbalclub Nevok Gruitrode ontvangt een subsidie van 22.227,32 euro voor geplande investeringen

Elen Limburgs dorpje Elen verpulvert wereldre­cord, met 26.200 (!) wafels in 24 uur tijd

25.000 wafels bakken in 24 uur tijd: met een gigantisch leger aan bakkers zou dat geen probleem mogen zijn, maar in een klein dorpje als Elen (Dilsen-Stokkem) is een wereldrecord breken geen sinecure. En toch slaagde het dorp erin om het record te verpulveren. “Het zijn geen 25.000 wafels geworden, maar zelfs nog 1.200 meer”, zegt IRSG-inspecteur Dirk Looije.

3 april