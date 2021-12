Vlinderbeeldjes op graf van Richard Casters zijn verdwenen, ouders doen emotionele oproep: “Via die beeldjes gaf hij ons nog boodschappen door”

Dentergem/Tielt COLD CASE. “Nam pastoor Vanhoutte de waarheid mee in zijn graf? En onderging hoofdver­dach­te Gustaaf een gezichts­ver­an­de­ring?”: hoe bijna 40 jaar na de feiten de moord op Lieve (13) blijft nazinderen in Dentergem

Boerenzoon Filip Ally (53) was 15 toen hij in 1984 langs een akker een meisjesfiets zag liggen, waarop een boekentas was vastgebonden. De fiets was eigendom van Lieve Desmet, een tienermeisje dat na schooltijd spoorloos verdween en pas 2 maanden later werd teruggevonden. Vermoord en gedumpt als een beest. Was de vraag tot losgeld het werk van een flauwe plezante? En waarom verdween trucker en cafébaas Gustaaf meteen na de feiten, om nooit meer op te duiken? Wij gingen praten met ooggetuigen in Dentergem, over misschien wel de zwartste pagina uit de geschiedenis.

7 december