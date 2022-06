Vliegtuigbom uit Tweede Wereldoorlog ontdekt bij werken

Peer Na twee jaar afwezig­heid: toneelvere­ni­ging comediA toont nieuwe productie tijdens de Torenfees­ten

Na twee coronajaren zonder productie, maakt toneelvereniging comediA uit Peer zich klaar voor de productie ‘Ultieme misverstanden’. De toneelvereniging staat met dit stuk in oktober op de planken van Den Tichel in Wijchmaal, maar nog voor de zomer licht comediA een tipje van de sluier. “Tijdens de Torenfeesten op 26 juni brengen we enkele stukjes uit Ultieme misverstanden”, vertelt voorzitter Koen Wellens.

12:30