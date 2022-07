Vlaanderen verhoogt investering in Commanderij van Gruitrode van 1 naar 3 miljoen euro: “Dit wordt de meest noordelijke poort van het Nationaal Park”

Vlaams minister van toerisme Zuhal Demir investeert via Toerisme Vlaanderen in totaal 9,5 miljoen euro in de uitbouw van een aantal toegangspoorten tot het NPHK. Concreet gaat het om Kattevennen en Thorpark in Genk, Lieteberg in Zutendaal, Bergerven in Maaseik, Duinengordel in Oudsbergen en - het Station in As. Voor de uitbouw van de poort ‘Duinengordel’ in Oudsbergen was er nog een inspanning nodig. De Vlaamse regering beslist nu om in de bres te springen. Een bezoekersonthaal zal een essentieel onderdeel vormen van de bovenlokale erfgoedsite.